Nazione: "Per Nico ieri contatti Fiorentina-Juventus. Pradè è pronto a cederlo"

Nico piace a molte squadre, la Fiorentina vuole abbassare il monte ingaggi

Che Nico Gonzalez piacesse a molte squadre non era un segreto di stato. Come non lo è la volontà della Fiorentina di abbassare il monte ingaggi e non tirarsi indietro davanti a una possibile cessione dell'argentino. Dopo i sondaggi del Newcastle, l'Atletico Madrid e squadre arabe, ecco che anche l'Atalanta e la Juventus sembrano interessate al numero 10 viola.

Nella giornata di ieri, ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra la Fiorentina e la Juventus. Si è parlato di Weston McKennie,giocatore che piace ai viola ma non solo. Il club di Torino ha chiesto qualche informazione per Nico Gonzalez, che in caso di mancato arrivo di Adeyemi, diventerebbe una prima scelta. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-dritto-al-punto-persi-tanti-giocatori-serve-completare-la-rosa-al-piu-presto/262481/