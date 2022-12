Nazione, pagelle di fine anno: Terracciano, Amrabat e mister Italiano tra i migliori

Con la fine del 2022 arriva il tempo dei giudizi: secondo La Nazione i migliori sono stati Terracciano, Amrabat e Italiano, che vengono valutati con un 7 in pagella. I primi due hanno trascinato la squadra nella prima parte con grandi parate per “Pietro-diesel” e con grande qualità grazie alle giocate del marocchino che poi ha potuto confermare le sue doti al Mondiale. Il mister da quando è arrivato, ha dato un’identità ben precisa a questa squadra, un gioco moderno e veloce che ha portato la Fiorentina a riconquistare l’Europa. Vengono premiati con un 6,5, Milenkovic, Igor, Bonaventura, Biraghi e la dirigenza. I primi due, insieme a Martinez Quarta, hanno rappresentato un vero e proprio muro soprattutto nel momento di difficoltà dei viola in attacco dopo la cessione di Vlahovic. Una nota di merito anche a Bonaventura che con questo nuovo modulo appare molto più libero e spensierato per esprimere le sue qualità. Sufficienza risicata per Nico Gonzalez, Ikoné, Quarta, Terzic, Saponara e Sottil.

VEDI ANCHE: NAZIONE, PROMOZIONE PER KOUAME’ IN CASO DI PARTENZA DI CABRAL