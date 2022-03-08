Nazione, ottime notizie per Italiano, Odriozola e Ikonè ci saranno col Bologna. Ok anche Nico Gonzalez

Ottime notizie per Italiano che tranne Bonaventura e Nastasic avrà tutti a disposizione per la sfida al Bologna

La Nazione fa il punto sugli infortunati. Nonostante non siano al meglio, Odriozola e Ikone dovrebbero essere disponibili per il Bologna. Nico Gonzalez sembra recuperato al 100%. Restaranno out Nastasic per infortunio e Bonaventura che deve scontare il secondo e ultimo turno di squalifica rimediato a Reggio Emilia con il Sassuolo.

NARDELLA ANNUNCIA CHE NON CI SARANNO PROBLEMI PER IL FRANCHI

https://www.labaroviola.com/nardella-annuncia-nessun-ricorso-ritardera-nemmeno-di-un-giorno-i-lavori-sullo-stadio-franchi/168258/