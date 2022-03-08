Nardella annuncia: "Nessun ricorso ritarderà nemmeno di un giorno i lavori sullo stadio Franchi"

Il sindaco di Firenze Nardella predica calma sui ricorsi in arrivo sulla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi

A margine di altri eventi il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato dei possibili ricorsi presentati per la realizzazione del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Entro 60 giorni ci verrà consegnato il progetto di fattibilità, necessario per avere il finanziamento del Ministero. I ricorsi? Li avevamo messi in conto, anche perchè questo è stato il concorso più difficile e complesso realizzato in Italia negli ultimi anni. Ma posso dire che i nostri uffici hanno fatto un ottimo lavoro anche nel supporto giuridico. Ci tengo a dire che qualunque ricorso non inficerà la tempistica neanche di un giorno, grazie alle nuove norme del governo relativi ai progetti finanziati con i soldi del fondo PNRR".

LA PROTESTA DELLA FONDAZIONE NERVI CHE E' STATA DI FATTO ESCLUSA DALLA CERIMONIA

https://www.labaroviola.com/la-fondazione-nervi-protesta-interdetti-dalla-cerimonia-si-e-pensato-solo-alle-personalita-del-calcio/168243/