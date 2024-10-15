Nazione: “Oggi torna Gosens, domani gli azzurrini. Da valutare Kean e Pongracic”

La Fiorentina oggi riprenderà gli allenamenti

Dopo i quattro giorni di riposo concessi da mister Palladino, la Fiorentina oggi riprenderà la preparazione in vista del Lecce. Cinque allenamenti propedeutici non solo per la trasferta del 'Via del Mare' ma anche per le altre sei partite che la Fiorentina giocherà entro la sosta di novembre.

Tra campionato e Conference di tempo per allenarsi ce ne sarà poco anche perché i viola saranno chiamati a cinque trasferte. Oggi rientrerà Gosens dopo gli impegni con la Germania, domani sono attesi gli Under 21 Bove e Comuzzo. Azzurrini orfani di Kayode, che ha smaltito l'influenza e sarà a disposizione di Palladino. Gli occhi dello staff saranno puntati su Pongracic e Kean. Il croato non si è ancora unito al gruppo dopo l'infortunio al flessore della coscia sinistra, l'attaccante sta meglio rispetto ai giorni scorsi ma la sua lombalgia sarà gestita con cura. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/flachi-beltran-alibi-finiti-e-una-seconda-punta-esperienza-lontano-da-firenze-puo-servirgli/272573/