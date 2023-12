Nazione, Nzola un’altra chance per lui, oggi si gioca la credibilità. Per il centravanti numeri inaccettabili 

Mbala Nzola era arrivato a Firenze con ambizioni diverse. Quelle di essere il centravanti titolare della Fiorentina anche grazie al rapporto con Italiano. Invece stasera in un ottavo di Finale di Coppa Italia con il Parma dovrà giocarsi la credibilità. Nzola ha avuto tante occasioni, ben 19 partite e soltanto due reti. Per il centravanti della Fiorentina sono numeri inaccettabili e nessuna squadra in lotta per l’Europa può permettersi un attaccante così poco prolifico. Nzola conosce bene il calcio italiano e anche meglio quello del tecnico viola. Adesso la pressione sull’angolano è alta e Firenze aspetta un suo segnale, magari già stasera. Italiano dopo la partita con il Genk lo ha sgridato e con la Salernitana lo ha fatto entrare soltanto sul 3-0. Stasera l’occasione è di quelle da non sbagliare e Nzola lo sa. Lo scrive La Nazione.

