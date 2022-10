Nazione, Nico Gonzalez e Sottil in dubbio. Ikone out. Amrabat e Milenkovic verso una maglia dal 1’

La Fiorentina ha un problema con gli attaccanti esterni, in particolare con quelli che erano considerati titolari. Riccardo Sottil ha iniziato bene la stagione: velocità, dribbling, assist, di fatto è mancato solo il gol (non un dettaglio, per un attaccante). Dopo poche partite però il classe 1999 è calato, insieme al resto della squadra. Poi sono arrivati alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato, in particolare un fastidio alla schiena. Sottil non è stato neanche convocato per Atalanta-Fiorentina e ieri si è allenato ancora a parte, motivo per cui resta in forte dubbio in vista della trasferta in Scozia.

Nico Gonzalez ha già saltato molte partite ma la sua importanza in questa squadra è testimoniata da un dato: tra campionato e coppa è l’unico calciatore ad aver segnato più di un gol. I suoi compagni sono fermi a quota uno oppure non hanno ancora trovato la rete. A Bergamo l’argentino è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, nel post partita Italiano ha detto che Nico non era al top e che non voleva rischiarlo inutilmente. Ieri però il classe 1998 si è allenato regolarmente quindi potrebbe essere a disposizione per giovedì. L’altra buona notizia riguarda Dodò: il terzino brasiliano ha ricominciato ad allenarsi in campo, un primo segnale in vista del suo recupero completo. Servirà ancora tempo per rivederlo in partita ma il suo rientro si avvicina. Giovedì a Edimburgo non ci sarà il francese Ikonè, che deve scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata a Istanbul nella sciagurata partita contro il Basaksehir. Potrebbero tornare titolari invece il serbo Milenkovic e il marocchino Amrabat.

Nella giornata di ieri, i calciatori che sono scesi in campo a Bergamo hanno fatto un lavoro defaticante mentre gli altri hanno fatto un allenamento regolare. Oggi la squadra si allenerà in mattinata. Stessa cosa domani, quando al centro sportivo ci sarà la rifinitura. Poi i viola voleranno destinazione Edimburgo, dove è in programma la classica conferenza stampa di vigilia e dove giovedì sera sfideranno gli Hearts. Lo scrive La Nazione.

