Nazione, Mandragora può arrivare alla Fiorentina in prestito con riscatto fissato a 10 milioni 

La Fiorentina, dopo alcune opzioni seguite con interesse (Sensi e Maxime Lopez su tutti, da spiegare successivamente) pare aver rotto gli indugi e virato con decisione su Rolando Mandragora, in secondo piano fino ad ora. Appena capito che il Torino non avrebbe esercitato l’opzione riscatto (con la Juventus per 14 milioni) la Fiorentina si è inserita con decisione. Con la Juventus il dialogo è subito entrato nei particolari, tanto da ipotizzare un prestito con riscatto fissato a 10 milioni, in virtù dei buoni rapporti con i bianconeri. Anche se da Torino, sponda granata, non sono così convinti che l’opzione per riconsegnare Mandragora a Juric sia tramontata. Anzi. Schermaglie, con la dirigenza viola che ha manifestato grande tranquillità a proposito dell’accordo con l’entourage del centrocampista centrale di Scampia. Se ne riparlerà a brevissimo. Lo scrive La Nazione.

