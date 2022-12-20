Labaro Viola

Nazione, idea Belotti per la Fiorentina: la Roma potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto

Una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe potuto arrivare a costo zero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 10:22
Nazione, idea Belotti per la Fiorentina: la Roma potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Roma
Belotti
Condividi

Nazione, idea Belotti per la Fiorentina: la Roma potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto

Andrea Belotti. La discrepanza potrebbe essere questa: una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe arrivato a costo zero, svincolato, ora invece ci si sarà da trattare con la Roma. Il prestito con diritto di riscatto può essere una strada. Il fatto che Mourinho lo stia impegnando con il contagocce rappresenta un piccolo vantaggio per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, BOGA VIA DALL’ATALANTA MA SOLO IN PRESTITO SECCO: NESSUN VANTAGGIO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/nazione-boga-via-dallatalanta-ma-solo-in-prestito-secco-nessun-vantaggio-per-la-fiorentina/196442/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok