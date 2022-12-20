Nazione, idea Belotti per la Fiorentina: la Roma potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto

Una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe potuto arrivare a costo zero

Andrea Belotti. La discrepanza potrebbe essere questa: una manciata di mesi fa il Gallo sarebbe arrivato a costo zero, svincolato, ora invece ci si sarà da trattare con la Roma. Il prestito con diritto di riscatto può essere una strada. Il fatto che Mourinho lo stia impegnando con il contagocce rappresenta un piccolo vantaggio per la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

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