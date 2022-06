Nazione, duello Inter-Napoli per Milenkovic: la Fiorentina chiede circa 20 milioni

Inter in vantaggio? Sì o almeno fino a martedì sera, quando agli uomini mercato della Fiorentina è stato presentato un “alert mercato” firmato Napoli. Al centro il futuro e la valutazione di Nikola Milenkovic che il club viola è pronto a far partire per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. Lo scrive La Nazione.

