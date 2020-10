Nazione, la concorrenza non giova ai tre attaccanti della Fiorentina, tutti a caccia di occasioni

L’idea della Fiorentina è quella di creare una sana concorrenza in attacco ma questo sta funzionando? Le gerarchie mancano, nonostante le potenzialità di Vlahovic, Cutrone e Kouame i gol non arrivano. Durante il calciomercato è stato cercato un attaccante esperto ma non è arrivato, a gennaio potrebbe esserci un nuovo affondo ma uno dei tre dovrebbe lasciare Firenze. Iachini il primo su cui punta è Kouame, Vlahovic non è ancora in forma, su Cutrone aleggia il suo contratto. Lo riporta La Nazione.

