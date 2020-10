Repubblica, Castrovilli, la 10 ha ritrovato chi la onora. Antognoni sarà felice di vedergliela indossare

Nel tardo pomeriggio di una domenica di calcio silenzioso la Fiorentina ha trovato i tre punti non grazie al gioco corale ma soltanto perchè un dieci si è messo in movimento e ha salvato la giornata a un gruppo confuso di fuori ruolo, come il buon Callejon. Che gioia rivedere un dieci vero. Ce lo stavamo dimenticando. E chissà cosa pensa l’unico possessore eterno di quel numero. Antognoni sarà orgoglioso di vedere Gaetano Castrovilli danzare, inventare, andare in gol: d’astuzia, di fino. Due gol e un assist, impossibile chiedergli di più. Già, Antonio l’unico dieci, una vita dedicata al viola tra paure e sogni infranti, dentro Fiorentine ambiziose ma anche immerso in campionati senza storia.

E scorrendo le immagini del passato tornano in mente i giorni di Roberto Baggio, campione superiore durato troppo poco nella città che lo aveva cresciuto e aspettato nei momenti più duri. Fu quello il primo strappo sul cuore di Firenze. Baggio era attaccante e inventore, Rui Costa sarà un regista a tutto campo. Una falcata più lunga, una visione da centrocampista nato per attaccare gli spazi e inventare calcio per Gabriel Omar Batistuta.

Anche se quella maglia finisce addosso a un bad boy dal cuore inquieto e dalle notti senza fine. Un inchino ed ecco tra noi Adrian Mutu e le sue giornate sfolgoranti a ci si aggiungono scazzottate e racconti di albe impossibili. Ma a un fenomeno si perdona tutto. Ruben Olivera l’ha indossata nell’oscurità di un momento d’ombra, il Tanque Silva che dieci non era di sicuro, se la prese per assenza di concorrenti. Poi è arrivato anche Eysseric. Tristezza.

Ma il sole rinasce ed ecco il ballerino fantasista che salva il sonno a squadra e tifosi. Dieci si nasce, poi sta a te sfruttare il tuo talento. Castro è questo. A noi il compito di preservarne il talento, al tecnico di velocizzarne le capacità, alla società di farne un punto fermo, a lui di continuare a onorare quella maglia e quel numero: il dieci, la nostra storia. Lo riporta Repubblica.

