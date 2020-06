Commisso ha utilizzato ieri parole al miele per Gaetano Castrovilli, un po’ più fredde per Federico Chiesa. “L’ho detto cento volte, se Chiesa vuole andare può andare, ma al prezzo giusto”. Il Manchester United a livello di proposta economica sembra essere in vantaggio sull’Inter, Castrovilli è il futuro viola. Lo riporta La Nazione.