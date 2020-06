Quale sarà il futuro di Federico Chiesa. Se firmasse il nuovo contratto con la Fiorentina, i viola potrebbero offrirgli 4 milioni a stagione. Tanti, oppure se dovesse essere ceduto, la Fiorentina vorrebbe mettere a bilancio 70 milioni. Da tempo è un obiettivo di Juventus e Inter ma nessuno ha mai fatto la giusta offerta ai viola, cash non hanno mai offerto più di 30 milioni. La strada più probabile per Chiesa sembra essere il Manchester United, la squadra finora più concreta. L’offerta ancora non è quella giusta perché gli inglesi hanno offerto 50 milioni. Il rinnovo quindi potrebbe arrivare ma Chiesa poi potrebbe partire comunque. Lo riporta La Nazione.