Nazione: “Bonaventura oggi contro il “suo” Milan: durante la sosta si parlerà del rinnovo di contratto”

L’obiettivo di Jack è quello di lasciare il segno per la prima volta contro il Milan. Bonaventura torna a San Siro in una nuova vita

L’obiettivo è quello di lasciare il segno per la prima volta contro il Milan. Bonaventura torna a San Siro in una nuova vita. Jack ha l’intelligenza tattica per capire dove farsi trovare al momento giusto. E italiano è contento anche della fase di non possesso. È la sua gara, sarà anche emozionato. Poi sarà tempo di provare a portare punti a Firenze. E durante la sosta un’altra partita molto importante. Sul tavolo un ulteriore rinnovo del contratto. Lo scrive La Nazione.

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