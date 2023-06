Nazione avvisa: “Se il Sassuolo non abbassa il prezzo di Berardi, salta tutto con la Fiorentina”

La Nazione oggi in edicola si sofferma sul futuro di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo piace alla Fiorentina che in questa sessione di calciomercato potrebbe concretizzare quello che non è riuscita a fare in precenza. Il giocatore neroverde è infatti seguito da molto tempo, la differenza tra domanda e offetta è ampia. Per questo il Sassuolo dovrebbe abbassare il prezzo.

