Nazione, Arthur-Fiorentina? Manca poco al sì definitivo. Amrabat? Il prezzo può scendere a 25 milioni

Secondo La Nazione, Arthur è vicinissimo alla Fiorentina, per il sì definitivo mana pochissimo, l’ingaggio graverà sia sui viola che sulla Juventus. Ovviamente è un prestito fino a giugno, il ragazzo è fuori rosa. Per Amrabat i tempi non sono ancora maturi, i 30 milioni chiesti dalla Fiorentina forse non arriveranno e si può scendere a 25. United e club arabi ancora senza offerta.

