Nassi: "La Fiorentina è un grande club, Pradè e Ferrari non sono dirigenti all'altezza"

L'ex DS della Fiorentina dell'era Pontello considera inadatti i massimi esponenti della dirigenza viola. La società deve dimostrarsi forte

L'ex dirigente della Fiorentina, Claudio Nassi, è intervenuto ai microfoni di Italia 7, parlando della Fiorentina e non dimostrandosi tenero con la dirigenza:

"Pradè e Ferrari? Non sono adatti alla Fiorentina. La Viola è un grande club, anche se non tutti lo capiscono, e Pradè non è il massimo dei dirigenti, per cosi dire. Zaniolo? Lì dipende dal ragazzo, sicuramente va recuperato al meglio. Ci sono tante cose da valutare attentamente. La società deve dimostrarsi forte".

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