Nardella sul Franchi: “Lo stadio resterà pubblico. La Fiorentina decuplicherà introiti annuali”

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Lady Radio il sindaco di Firenze Dario Nardella. Non sono mancati aggiornamenti in merito alla situazione relativa al restyling del Franchi. Le sue parole:

“Tra il 12 e il 14 ottobre verrà a Firenze la giuria internazionale per lavorare sui 31 progetti arrivati da tutto il mondo per il concorso internazionale. Questi numerosi progetti certificano il successo di questo bando.”

“La Fiorentina potrà trarre guadagno dal nuovo stadio in due modi. Il primo è che la società potrà arrivare a decuplicare gli introiti annuali. Attualmente paga un milione di canone a fronte dei sette milioni di introiti. Ci siamo basati proprio sullo studio Deloitte fatto proprio dalla Fiorentina. Soltanto costruendo alcuni sky box in più, si avrebbe una crescita sensibile degli introiti. Anche tutti gli altri servizi potranno essere gestiti dalla Fiorentina. Il secondo modo riguarda gli investimenti che la Fiorentina potrebbe fare fuori dallo stadio. Abbiamo previsto grandi spazi per strutturare l’esterno di 15mila metri quadri.”

“La speranza è che Commisso lo veda prima che parta. Nel frattempo lo vedo stasera e potremo fare una chiaccherata di aggiornamento. Sono convinto che Commisso porterà in alto la Fiorentina, io porterò in alto Firenze con il nuovo stadio.”

“Per quanto riguarda il modello di gestione, troveremo sicuramente quello migliore. La società ci ha chiesto una proroga alla convenzione che scade tra pochi mesi e siamo impegnati su questo. Lo stadio resterà pubblico.”

“Concludo chiarendo una cosa: se non avessimo utilizzato i soldi che arriveranno per il Franchi noi li avremmo persi. Per ospedali e scuole sono previste altre voci del bilancio che non hanno a che fare con i soldi per lo stadio. Faremo un nuovo quartiere, partendo dalla tramvia e sistemando Viale Paoli.”

ITALIANO HA CHIESTO ALLA SOCIETA’ DI NON PRESSARE VLAHOVIC: