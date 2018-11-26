Nardella: "Simeone bravo ragazzo come pochi in A. Lo stadio si farà, aspettiamo che.."

Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Non voglio fare come Salvini che ha criticato Gattuso. Non entro nel tecnico ma Simeone mi piace molto dal punto di vista umano, tra i mi...

Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Non voglio fare come Salvini che ha criticato Gattuso. Non entro nel tecnico ma Simeone mi piace molto dal punto di vista umano, tra i migliori nel campionato. Continuerei a scommettere su di lui. La squadra secondo me soffre le critiche

Mi piace molto Pioli e mi è piaciuto come ha gestito il campionato dopo la morte di Astori. Il mister è una grande persona e in quel caso è stato veramente bravo. Lo trovo adatto per guidare un gruppo giovane come quello della Fiorentina

Rimango sbigottito su quanto riguarda questo blocco sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. Non riguarda solo i fiorentini ma tutta la Toscana. Se si rimane in queste condizione noi facciamo un favore a Bologna e ad un'altra regione perché tutti partono da lì. Le risorse economiche ci sono ed io resto ottimista. L’aeroporto con la pista nuova si farà. Ho guardato personalmente tutte le carte e mi avevano dato l’ok.

Nelle altre città i progetti dei nuovi stadi sono delle specie di cattedrali nel deserto. Se guardiamo gli stadi europei vediamo che essi sono raggiungibili in tanti modi. Quell’area dove sorgerà il nuovo stadio sarà raggiungibile col treno, con la metro e con l’autostrada.

Lo stadio verrà fatto. Sono ottimista, ho avuto modo di parlare con i Della Valle, con i tecnici della dirigenza viola e ho constatato che lo stato di avanzamento è buono. Io credo che si stiano facendo dei passi in avanti molto importanti essendo cominciati i saggi del terreno, i carotaggi. Abbiamo approvato il piano urbanistico di Castello che prevede lo spostamento definitivo della Mercafir a Castello.

A prescindere dall’aeroporto si sposterà la Mercafir e si farà lo stadio. Sono tutte e tre opere di interesse pubblico che vivono di vita propria. Entro il 31 dicembre la Fiorentina presenterà la documentazione anche se non so se sarà completa, lo diranno i tecnici.

Diego Della Valle ha una grande personalità e carisma Ha anche un forte carisma. Quando parlo con lui di Fiorentina, lo vedo sempre presente e motivato, informato anche delle cose. Il fatto che non ci sia sempre non vuol dire niente. Molti in serie A adottano la stessa politica della Fiorentina. Sono convinto che tra i tifosi viola e la proprietà il rapporto sarà sempre più forte"