Nardella: "Insieme a Gravina abbiamo chiamato il fratello di Astori"
Nardella ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale di Tweeter.
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 18:16
Il sidaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato un post sui social per l'ex capitano della Fiorentina scomparso.
Queste le sue parole: "Oggi con il Il presidente @FIGC Gabriele Gravina ho parlato di Coverciano e di stadi italiani. Insieme abbiamo chiamato Marco, fratello di Davide, per manifestare ancora la vicinanza della città di Firenze e del calcio italiano alla famiglia Astori, nel ricordo del capitano #DA13".