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Nardella: "Insieme a Gravina abbiamo chiamato il fratello di Astori"

Nardella ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale di Tweeter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 18:16
Nardella: "Insieme a Gravina abbiamo chiamato il fratello di Astori" -
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Firenze, stadio Artemio Franchi, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Il sidaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato un post sui social per l'ex capitano della Fiorentina scomparso.

Queste le sue parole: "Oggi con il Il presidente @FIGC Gabriele Gravina ho parlato di Coverciano e di stadi italiani. Insieme abbiamo chiamato Marco, fratello di Davide, per manifestare ancora la vicinanza della città di Firenze e del calcio italiano alla famiglia Astori, nel ricordo del capitano #DA13".

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