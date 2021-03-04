Nardella: "Insieme a Gravina abbiamo chiamato il fratello di Astori"

Nardella ha pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale di Tweeter.

Il sidaco di Firenze, Dario Nardella, ha pubblicato un post sui social per l'ex capitano della Fiorentina scomparso.

Queste le sue parole: "Oggi con il Il presidente @FIGC Gabriele Gravina ho parlato di Coverciano e di stadi italiani. Insieme abbiamo chiamato Marco, fratello di Davide, per manifestare ancora la vicinanza della città di Firenze e del calcio italiano alla famiglia Astori, nel ricordo del capitano #DA13".