Nardella: "Il comune ha fatto tutto quello che doveva. Adesso tocca solo alla Fiorentina"

"Io mi prendo gli impegni per ciò che mi riguarda: mi ero impegnato a fare la variante urbanistica nell'area di Castello, e l'ho fatta, mi ero impegnato a prevedere il progetto di spostamento del Merc...

"Io mi prendo gli impegni per ciò che mi riguarda: mi ero impegnato a fare la variante urbanistica nell'area di Castello, e l'ho fatta, mi ero impegnato a prevedere il progetto di spostamento del Mercato ortofruttifero di Firenze, e l'ho fatto. A questo punto aspettiamo il progetto della Fiorentina".

È quanto ha ribadito stamani il Sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite alla rassegna stampa di Italia 7, sulla prospettiva di vedere un nuovo stadio a Firenze. "Credo - ha aggiunto Nardella - che la Fiorentina non abbia motivo di non rispettare gli impegni e di non portarci questo progetto che sarà poi lo step decisivo per cominciare i lavori successivamente".

Il termine, stabilito da una delibera a fine giugno scorso, è fissato al 31 dicembre 2018: entro quella data ACF Fiorentina deve presentare tutta la documentazione che compone il progetto definitivo del nuovo stadio e cittadella viola, compreso il piano economico finanziario.

IlsitodiFirenze.com