Nardella fiero: "Anche il Salone dei 500 volevano buttarlo giù, ma la storia non va cancellata"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato, nell'evento della presentazione del nuovo stadio Franchi, del cambiamento in atto

Nel corso della presentazione del nuovo stadio Franchi, ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella, le sue parole:

"Questa è una giornata storica, ne abbiamo viste di tutti i colori prima di arrivare fin qui, abbiamo uno stadio definito dallo stato italiano un monumento nazionale, è nel nostro passaporto, la sfida è quella di trasformarlo in una stadio moderno e funzionale, cosi come è adesso ha 90 anni. Anche il Salone dei 500 è cambiato nel corso degli anni. Qualcuno voleva buttarlo giù, ma si decise di rispettare la storia, trasformandolo nella sala gioiello cosi come è adesso. Ecco, la stessa cosa va fatta per il Franchi, dobbiamo trasformarlo in qualcosa di moderno, nel rispetto dalla storia"

LINO GUANCIALE RACCONTA LA SUA FEDE VIOLA

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