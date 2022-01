Nardella duro: “Dare quei soldi all’agente di Vlahovic indica che nel calcio non c’è più etica e morale”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Salotto dello Sport su Rtv38 anche della questione Vlahovic alla questione Vlahovic in merito al trasferimento di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: “Quando ho visto le cifre ho pensato che allora nel calcio non ci sia più etica e morale. E’ davvero morale che un procuratore prenda quelle cifre? Fa male veder partire un giocatore della Fiorentina e andare alla Juve. Da tifoso questo dispiace molto. Il problema è comunque il calcio italiano, io sono un tifoso romantico. Noi sentiamo che alcuni calciatori esprimono belle parole per la squadra e la città e poi dopo due giorni se ne vanno. Ormai nel calcio contano solo i soldi. La questione non è se dare la colpa o meno a Rocco Commisso. Vedere Vlahovic con la maglia bianconera mi fa uscire qualche parolaccia. Io spero che il governo del calcio batta un colpo in situazione del genere. La questione ormai non è più rinviabile”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

LA FIORENTINA SNOBBA VLAHOVIC