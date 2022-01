La Fiorentina snobba Vlahovic, nessun ringraziamento e un comunicato brevissimo per la sua cessione

Ha destato curiosità il comunicato della Fiorentina per la cessione di Vlahovic. La Fiorentina ha infatti fatto un comunicato di un rigo che è il seguente: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic alla Juventus F.C.”. Nessun commento dunque per le cifre e la formula, ma soprattutto nessun ringraziamento al giocatore dopo i tanti gol segnati in questi anni. Segno che la separazione non è stata troppo amichevole

PARLA VLAHOVIC