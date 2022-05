Nardella chiama a Commisso: “Ha grande voglia di tornare a Firenze, lo aspettiamo”

Rocco Commisso e Dario Nardella sono tornati a parlarsi. Così ha detto il sindaco di Firenze: “L’ho chiamato in piena notte per cercare di parlarci ad un orario giusto. È stata una chiacchierata utile mi ha anche detto la sua grande voglia di tornare a Firenze cogli gli ho detto che lo aspettiamo. Spero di vederlo in estate”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

