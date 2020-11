Nardella: “Auguro a Prandelli buona fortuna. Ci tengo a ringraziare Iachini, il suo stile…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha commentato il cambio di allenatore in casa Fiorentina:

“A Prandelli faccio un grande in bocca al lupo, lo conosco da tanto e molto bene. Mi ricordo quelle belle soddisfazioni che ci ha dato in passato. Voglio invece salutare e ringraziare Beppe Iachini per lo stile che non ha mai perso; una persona molto per bene che ha fatto il suo dovere e ha difeso le sue idee, cosa che aldilà di come la si pensi va sempre apprezzata”

