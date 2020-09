Gazzetta, il Napoli pensa allo scambio Castrovilli-Milik ma per la Fiorentina è incedibile

Diversi i «no» avuti dagli azzurri su richieste al club di Commisso. A cominciare dal centrale difensivo Milenkovic e dall’attaccante Chiesa, che non intende accettare un trasferimento del genere. Invece uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio è però la Fiorentina a chiedere conguaglio. Visto che la mezzala è più giovane (clas- se ‘97) e soprattutto ha un contratto più lungo (scadenza 2024). Però siamo nel campo degli scenari, perché ancora una trattativa vera e propria non è stata avviata e da Firenze sperano che proprio i giorni che passano possano convincere il polacco ad accettare una piazza che lo accoglierebbe con grande entusiasmo. Il Napoli – se Milik accettasse – sarebbe disponibile a uno “sconto” sui 40 milioni richiesti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

GAZZETTA, FIORENTINA IN PRESSING SU MILIK, IL NAPOLI APRE AL TRASFERIMENTO ED IL CENTRAVANTI RIFLETTE