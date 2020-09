Gazzetta, Fiorentina in pressing su Milik, il Napoli apre al trasferimento ed il centravanti riflette

Il Napoli deve trovare una soluzione per cedere Arek Milik, in scadenza nel 2021, ormai separato in casa. Il centravanti polacco da tempo è corteggiato dalla Juventus che però nel frattempo ha intrapreso altre strade. E siccome si è arenata anche quella, di strada, che porta Dzeko alla corte di Pirlo, ecco che c’è stata una frenata anche nel possibile scambio con la Roma, che darebbe Under al Napoli. Uscire da questo inghippo non è semplice, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, ma ecco la novità che potrebbe sbloccare.

La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per Milik. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Daniele Pradè, strategicamente si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano, che ha la possibilità di ingaggiare l’altro centravanti polacco, Krzysztof Piatek, pagando una trentina di milioni all’Herta Berlino. A Firenze però sono convinti che Milik sarebbe l’ideale terminale per il lavoro di Chiesa e Ribery e così tornano alla carica. Arek deve decidersi. Perché De Laurentiis gli ha già detto a muso duro che è pronto a metterlo fuori rosa – cosa non possibile per regolamento, ma al tempo stesso aiuta a capire l’aria che tira -, la Juve è con- centrata su Suarez e la Roma – non cedendo Dzeko – non potrebbe offrire una maglia giallorossa al polacco. Dopo vari sondaggi dall’estero al momento nessuno si è fatto sotto concretamente col giocatore e col Napoli. Firenze potrebbe diventare la piazza di rilancio di Milik, che ora è chiamato a ragionare sulla nuova proposta. Il Napoli attende di capire se questa trattativa prenderà quota per discutere con i viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

TUTTOSPORT, CHIESA, LA JUVENTUS PREPARA L’ASSALTO PER LA PROSSIMA ESTATE. SE FEDERICO NON RINNOVA…