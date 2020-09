Tuttosport, Chiesa, la Juventus prepara l’assalto per la prossima estate. Se Federico non rinnova…

Nella lista dei desideri della Juventus continua ad esserci Federico Chiesa. Il club bianconero vuole far leva sulla trattabilità dei 70 milioni che Rocco Commisso chiede. I viola non hanno nessuna intenzione di abbassare le pretese. Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha nessuna fretta di rinnovare. Cresce pertanto la possibilità che la Juventus tenti un assalto la prossima estate, soprattutto qualora l’attaccante non rinnovi con i viola. In quel caso con circa 40 milioni i bianconeri potrebbero strapparlo ai gigliati. Lo riporta Tuttosport.

