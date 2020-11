Moviola Gazzetta, su Ribery non è rigore ma il giallo per simulazione è stato eccessivo

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “L’episodio clou al 42′ del primo tempo, quando Ribery cade in area emiliana tallonato da Osorio. La Penna fischia, ma non per concedere il rigore, bensì per ammonire il francese, reo di aver simulato. Interpretazione un po’ severa, perchè se è vero che il contatto con Osorio può essere considerato troppo live per assegnare un penalty, di certo il giallo pare eccessivo. Corrette, invece, le ammonizioni a Pezzella e Milenkovic nella ripresa”.

