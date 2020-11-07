Alciato (Sky Sport) annuncia il ritorno di Prandelli alla Fiorentina: "Bentornato a casa amico mio"
Sembra essere sempre più vicino il ritorno di Cesara Prandelli alla Fiorentina al posto di Beppe Iachini. Il tweet di Alessandro Alciato
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2020 00:52
Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha annunciato, attraverso Twitter, il ritorno alla Fiorentina di Cesara Prandelli, questo il suo tweet
https://www.labaroviola.com/iachini-via-torna-prandelli-aspettando-sarri-tutti-i-dettagli-del-ritorno-di-cesare-a-firenze/119954/