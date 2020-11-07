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Alciato (Sky Sport) annuncia il ritorno di Prandelli alla Fiorentina: "Bentornato a casa amico mio"

Sembra essere sempre più vicino il ritorno di Cesara Prandelli alla Fiorentina al posto di Beppe Iachini. Il tweet di Alessandro Alciato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2020 00:52
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Alciato (Sky Sport) annuncia il ritorno di Prandelli alla Fiorentina: "Bentornato a casa amico mio"

Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha annunciato, attraverso Twitter, il ritorno alla Fiorentina di Cesara Prandelli, questo il suo tweet

Alciato (Sky Sport) annuncia il ritorno di Prandelli alla Fiorentina: "Bentornato a casa amico mio"

 

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