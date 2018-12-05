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Morabito sui DV:" Fossi un tifoso viola, non andrei più allo stadio". Il parallelo con Lotito

Il noto Agente FIFA Vincenzo Morabito ha detto la sua sulla Fiorentina: "Pioli sta passando la stessa situazione che visse alla Lazio con Lotito, le proprietà sono simili. La storia del fatturato mi f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2018 22:26
Morabito sui DV:" Fossi un tifoso viola, non andrei più allo stadio". Il parallelo con Lotito -
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Il noto Agente FIFA Vincenzo Morabito ha detto la sua sulla Fiorentina: "Pioli sta passando la stessa situazione che visse alla Lazio con Lotito, le proprietà sono simili. La storia del fatturato mi fa ridere, anche perché tutti possono fare di più se vogliono. Il fatto è che quando non hai le strutture adatte, che ti permettono degli introiti vai da poche parti. Fossi un tifoso viola, non avrei voglia di spingermi ad andare allo stadio. I DV sono dei grandi imprenditori e brave persone però non possono stare distaccati così dalla Fiorentina. Se c'è un progetto come dicono, bisogna stare vicini alla squadra e costruire questo progetto, come ha fatto la Juventus".

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