Monti: "Vanoli ha sbagliato i cambi, non si può finire la partita col 5-4-1 contro questa Inter"

Lo speaker e tifoso viola ha parlato della sconfitta di Milano

Nel corso del pomeriggio, lo speaker radiofonico e noto tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimere il proprio punto di vista sul momento delicato della Fiorentina targata Paolo Vanoli, reduce dalla battuta d'arresto a San Siro contro l'Inter.

“Chiedevamo un ribaltone, ma i problemi rimangono” Tornando al recente passato, Monti ha riflettuto sulla rivoluzione estiva: “Alla fine del scorso campionato noi sostenitori chiedevamo a gran voce un repulisti generale, e nessuno si opponeva a questa visione. Personalmente avrei salvato qualche elemento in più, ma mi veniva rinfacciato di essere troppo indulgente e che servisse una vera e propria tabula rasa. Ora che la rosa è stata quasi completamente rivoluzionata, la situazione non è migliorata, pur essendoci presentati a Milano con il medesimo centrocampo dell'anno scorso. Va comunque riconosciuto che Brescianini è stato tra i meno peggio: Fagioli è stato annullato da Calhanoglu e anche Ndour ha inciso ben poco”.

“Con più malizia avremmo strappato un punto” Sullo svolgimento della sfida contro i nerazzurri, lo speaker ha evidenziato le occasioni sprecate: “A dispetto del risultato abbiamo disputato una buona gara, anche se forse Vanoli esagera definendola ottima. Per una ventina di minuti nel primo tempo siamo stati in grado di tenere testa ai campioni d'Italia, prima di eclissarci progressivamente. Ciò che rammarica di più è che, con una maggiore soglia di attenzione e una gestione migliore delle sostituzioni, un pareggio era ampiamente alla nostra portata. Un punto a San Siro non solo avrebbe mosso la graduatoria, ma avrebbe garantito un morale ben diverso da quello attuale”.

“Dal sessantesimo c'era la sensazione di crollare” Analizzando il finale di gara, Monti non ha nascosto le proprie perplessità: “Ad essere sinceri, a partire dal 60' avevo la netta sensazione che prima o poi avremmo incassato la rete. Eravamo riusciti a difendere il risultato con le unghie e con i denti arrivando avanti fino al novantesimo, per poi veder sfumare tutto nel recupero. Le grandi squadre spingono al massimo nei minuti finali, quelle meno attrezzate si chiudono a riccio cercando di limitare i danni. La seconda marcatura subita è imperdonabile: un rigore del genere, dopo una partita di quel tipo, non si può proprio concedere”.

“I cambi di Vanoli non hanno convinto” In chiusura, un appunto critico sulla gestione tecnica da parte dell'allenatore: “A mio avviso il mister ha commesso diversi errori, specie nelle letture della ripresa, e spero non se la prenda. In fin dei conti lui stesso ha fatto mezza autocritica a fine gara: sbilanciarsi nel finale con un 5-4-1 portava inevitabilmente a questo tipo di epilogo. Elementi come Jimenez e Mastantuono non andrebbero mai richiamati in panchina, pur non avendo disputato la loro miglior prestazione. Avrei piuttosto sostituito Ndour per inserire Pedro, utile per congelare il possesso palla nei momenti cruciali. Ovviamente, però, l'allenatore non lo faccio io”.