Monti sul bilancio della Fiorentina: "Un disastro. Anche la proprietà ha le sue colpe"

"La colpa è di chi ha gestito la situazione ma anche di chi gli ha fatto gestire la situazione"

Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime notizie in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul bilancio della Fiorentina in rosso? "Non sarebbe incredibile se tutto fosse andato come doveva andare, cioè andando in Champions o in Europa. Allo stato dei fatti è un disastro. La colpa è di chi ha gestito la situazione ma anche di chi gli ha fatto gestire la situazione. Metto dentro la proprietà, perché non bisogna fargli solo gli applausi per aver messo 121 milioni, ma bisogna tirare anche le orecchie per come sono stati usati. Gli stipendi dei giocatori gli escluderei completamenti perché glieli dà la società...Se De Gea prende 3,5 milioni va benissimo perché ha trattato e la società glieli ha dati. Siamo arrivati quindicesimi e io ci metto in mezzo tutti, anche la proprietà.

Sono rimasto molto perplesso dai 130 milioni della stagione 25/26. Una cosa del genere dovrebbe essere gestita meglio anche dalla società. Se uno spende quei soldi vuol dire che qualcuno gli dà l'ok. Non so se Paratici prende e spende come vuole o si confronta con Ferrari, che sarebbe la proprietà. Questo è un bilancio da primi posti in classifica. Quest'anno la cosa più difficile che sta facendo è alzare anche il livello della squadra abbassando il monte ingaggi. Ha in mano una patata bollente perché una rosa che a gennaio dovrà essere ritoccata"