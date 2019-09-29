Montella: "Che grande soddisfazione oggi. Ribery ha fatto una partita splendida. Chiesa..."

Queste le parole di Vincenzo Montella a Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: "Sul 3-0 abbiamo concesso qualcosa ma battere il Milan a San Siro è una grande soddisfazione. Sono molto soddisfatto...

Queste le parole di Vincenzo Montella a Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan: "Sul 3-0 abbiamo concesso qualcosa ma battere il Milan a San Siro è una grande soddisfazione. Sono molto soddisfatto d'aver vinto qui, non avevo lo spirito di rivalsa contro i rossoneri perchè per me non è stata un'esperienza negativa. Mi aspettavo la standing ovation per Ribery, è un campione. Abbiamo Pedro, Boateng e Vlahovic come centravanti e l'evoluzione dovrà essere quella ma con questa formazione in partite così complicate abbiamo trovato certezze. A Ribery non posso chiedere di fare tutta la fascia per 90', Chiesa l'ho avvicinato alla porta perchè ha i movimenti di un centravanti e calcia con tutti e due i piedi. San Siro è abituato ai grandi calciatori e Ribery è uno di questi, ha fatto una partita splendida. Mi dispiace che il Milan sia stato fischiato, non è bello essere beccati dai propri tifosi ma a turno capita un po' a tutti".