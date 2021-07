Moena 2021, Italiano: “Giochiamo finché Igor non crolla”. Vlahovic e Maleh lavoro in palestra

Oggi alle ore 10.00 è iniziato l’allenamento della Fiorentina. Lavoro di potenziamento in palestra oggi per Dusan Vlahovic. Anche Maleh dopo che ieri si è fermato ha svolto una seduta in palestra. Presente invece Bonaventura nonostante la botta al piede di ieri nella seduta pomeridiana sotto la pioggia. “Torello” con tiri in porta nel sussidiario. Scambio di battute tra Jack Bonaventura e il mister, il centrocampista marchigiano “lamentava” l’inferiorità numerica. Italiano, “Continuiamo finché Igor non crolla”.

