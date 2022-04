Milenkovic parte per Salerno ma è stato male per 4 giorni, giocherà Quarta al suo posto in difesa

Non è in buone condizioni Nikola Milenkovic, il difensore della Fiorentina è stato bloccato nell’albergo di Torino da una brutta gastroenterite e dunque non è potuto scendere in campo contro la Juventus. Dopo mercoledi il serbo non è tornato regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo, oggi partirà regolarmente con il gruppo in direzione Salerno ma dopo resta difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto con Martinez Quarta pronto a prendere il suo posto al centro della difesa viola.

