Italiano parla di Sottil: “Sono sicuro che prima o poi esploderà, ha qualità da grande giocatore”

Nel corso della sua conferenza stampa, Vincenzo Italiano, interpellato proprio dal nostro Flavio Ognissanti di Labaro Viola, ha parlato di Riccardo Sottil, le parole del tecnico della Fiorentina:

“Sottil per ha potenzialità enormi, è un ragazzo giovane, lavora bene, tante volte parte dall’inizio fa grandi partite, a Cagliari è entrato ed ha risolto la partita, poi non è facile sempre accendersi e cercare di entrare al 100% durante la gara. Riccardo ha qualità da calciatore importante che prima o poi esploderà in maniera concreta e definitiva, lo sapete cosa penso, l’alternanza degli esterni per me è fondamentale, lui ha qualità enormi da giocatore di grandissimo livello” conclude Italiano.