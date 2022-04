Parla Italiano: “Contro la Juventus unico errore le palle perse. Adesso dobbiamo fare un capolavoro”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Si riparte con le nostre certezze, con quello che stiamo proponendo nell’ultimo periodo, lo abbiamo fatto anche contro la Juventus ma gli episodi non ci hanno aiutato. Ma siamo sempre noi e continuiamo a creare, dobbiamo farlo anche contro la Salernitana sognando qualcosa di importante.

Bonaventura non è al 100%, Torreira e Castrovilli non ci sono. Un reparto cge sta funzionando bene perde giocatori che erano in grande forma, mi auguro di recuperare al più presto Bonaventura, sta accelerando, Amrabat è diffidato e deve stare attento.

Ogni partita è difficilissima, andiamo in un campo caldissimo, loro arrivano da due vittorie, si giocano la permanenza in serie A e quindi la vita. Contro la Juventus l’unica cosa che abbiamo sbagliato è aver perso qualche pallone di troppo. Stando un po più attenti e lavorando con grande intelligenza possiamo fare una grande partita. Odriozola sta molto meglio rispetto a Bonaventura, dice di essere al 100% ma vediamo come gestirlo.

In tre partite non siamo riusciti a fare gol alla Juventus dopo averli messo in difficoltà, loro possono proporre il calcio che vogliono ma il loro stadio fa paura, è già fantastico averli messi in difficoltà, se non gli abbiamo fatto nemmeno un gol vuol dire che non siamo ancora pronti per far male alla Juventus, abbiamo l’ultima partita in casa contro di loro, speriamo di riuscire a fare almeno un gol (ride ndr). Abbiamo peccato in qualche situazione, ma siamo stati svegli e intelligenti e abbiamo fatto delle ottime gare.

L’ho detto anche contro il Venezia, queste squadra arrivano come se fosse l’ultima partita, hai da recuperare terreno rispetto alle ultime davanti ed hai un margine di errore quasi a zero. Loro vorranno vincere la partita e vorranno vincere la partita. All’andata abbiamo fatto vedere di essere davanti a loro, dobbiamo pareggiare quello. Mi sento di dire che i ragazzi dal punto di vista mentale sono cresciuti, sono fiducioso, mi auguro che il risultato sia positivo

Djuric, Bonazzoli, Ribery e tutti gli attaccanti della Salernitana possono far male alla Fiorentina. Tutti andranno in tempo per non subire gol, è l’obiettivo di tutta la squadra. Come porta inviolata non siamo messi male, nelle ultime 6 se vogliamo continuare a cullare questo sogno dobbiamo continuare su questo aspetto.

Credo che stiamo facendo un grande lavoro ma per farlo diventare un capolavoro dobbiamo far bene le ultime 6 partite, se continuiamo cosi sono convinto che possiamo farlo. Per i giocatori valorizzati, per i giocatori che abbiamo rimesso a lucido e per quanto proposto abbiamo fatto un lavoro straordinario.

Il variare lo determinano le caratteristiche dei giocatori, adesso dobbiamo affidarci alla certezze, non possiamo fare esperimenti e cambiare le cose. Poi sono i giocatori che possono cambiare lo sviluppo del gioco, l’esempio è Odriozola che lui rispetto a Venuti, pur avendo lo stesso ruolo, ma giocano in manie

Sottil per me ha potenzialità enormi, lavora bene, è giovane, tante volte è partito dall’inizio ed ha giocato bene, a Cagliari è entrato bene ed ha risolto la partita, a volte lo ha fatto meno ma ha qualità importanti, sono sicuro che prima o poi esploderà, sapete come gestisco e faccio girare gli esterni, lui ha qualità enormi e di grandissimo livello”

