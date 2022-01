Milenkovic non ci sta: “Volevamo giocare, abbiamo grandi ambizioni, vogliamo l’Europa”

Fiorentina-Udinese non si giocherà visto lo stop imposto ai bianconeri dall’ASL: non essendo stato formalizzato il rinvio dell’incontro da parte della Lega Serie A, i padroni di casa si sono dovuti comunque presentare al “Franchi”. Nikola Milenkovic, difensore della compagine toscana, ha commentato la situazione attuale ai microfoni di Sky Sport: “Ci dispiace non giocare sia perché ci eravamo preparati bene ma anche perché ci sono molti contagiati dal Covid-19, speriamo che questo problema si risolva nel più breve tempo possibile. Quest’anno abbiamo grandi ambizioni e lo abbiamo dimostrato sul campo: proveremo ad andare in Europa, ci piace giocare un calcio propositivo e penso che continuando così possano arrivare risultati positivi”. Lo riporta TMW

LA FIORENTINA ANNUNCIA LA FORMAZIONE E MOSTRA LA DISTINA