Milenkovic: “Mi trovo benissimo a Firenze, ci mancano tifosi. Quarta è un ragazzo eccezionale”

Al sito ufficiale ha parlato Nikola Milenkovic:

“Sui tifosi. I tifosi ci mancano tantissimo. Sappiamo che stanno soffrendo molto perché nessuno si aspettava questa classifica. Ci danno comunque tanto sostegno, c’è bisogno di stare uniti e compatti in questo momento.

Il mio giocatore preferito. Quando ero piccolo era Vidic, quando era nel Manchester United: ancora oggi guardo i suoi video.

Il mio primo giorno a Firenze? Fu tutto strano perché non parlavo una parola d’italiano, però devo dire che tutti mi hanno accolto in modo bellissimo. Abito fuori dal centro e mi piace andare nei ristoranti quando si può.

Quarta? Chino è un ragazzo eccezionale, si è inserito nel gruppo e sta giocando molto bene. In queste partite così chiuse com’è stata col Parma, i gol da palle inattive servono”.

Il fantacalcio? Gioco anche io, abbiamo una lega in squadra. Io sono messo malissimo in classifica. Se mi sono preso? No, non mi sono preso, però ho preso Dusan.

Vlahovic? Con Vlahovic ho un bellissimo rapporto, abbiamo giocato due anni insieme al Partizan e quando mi ha raggiunto a Firenze ho cercato di aiutarlo il più possibile. E’ un ragazzo intelligente e un giocatore con personalità e grande mentalità, lavora ogni giorno per migliorare”.

