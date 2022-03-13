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Milenkovic: "L'Europa è sempre nei nostri pensieri. Servono più gol per portare a casa più vittorie"

Le parole di Nikola Milenkovic ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Fiorentina-Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 12:33
Milenkovic: "L'Europa è sempre nei nostri pensieri. Servono più gol per portare a casa più vittorie" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nikola Milenkovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Fiorentina-Bologna. Ecco le sue parole: “Il mister dice sempre che dobbiamo essere più concreti sotto porta, creiamo molte occasioni per segnare, giochiamo molto bene ma ci manca qualcosa in più per fare gol e portare a casa più vittorie. Bisogna essere più concreti e i risultati arriveranno. Europa? È sempre nei nostri pensieri, ma pensiamo alla partita e a fare una grande prestazione, come abbiamo fatto ultimamente”

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