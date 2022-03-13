Italiano: "La classifica non sia un'ossessione. Vogliamo tornare a vincere, dobbiamo essere incisivi"

Le parole di mister Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Fiorentina-Bologna

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Bologna. Ecco le sue parole:

"È un peccato per tutte le situazioni che creiamo avere così pochi gol da parte dei nostri esterni. Bisogna cercare di essere incisivi e decisivi in quella zona di campo che poi determina risultati e partite. È una richiesta giusta perché i nostri attaccanti e i nostri esterni hanno le capacità per diventare decisivi".

EUROPA "La classifica non deve essere un’ossessione, dobbiamo continuare a fare quanto fatto vedere fino ad oggi. La squadra ha dimostrato ottime cose. Poi di conseguenza arrivano risultati e soddisfazioni. Oggi ci siamo preparati per tornare a vincere dopo tre partite senza successi".

CENTROCAMPISTI "Si stanno comportando tutti bene, abbiamo varietà di caratteristiche sia dall’inizio che in corsa, possiamo determinare qualche situazione. Sono tutti cresciuti tantissimo, possono essere anche loro più efficaci in zona gol. Ma sono contento come si muovono e interpretano le partite. Se si aggiungessero anche loro ai gol fatti sarebbe anche meglio".

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