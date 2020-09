CorFio, Milenkovic? La Fiorentina vuole tenerlo. Pulgar? Se verrà ceduto si punta Torreira

Commisso dovrà decidere anche su altro, visto che la corte del Milan a Milenkovic si è fatta serrata. Il suo intervento sarà decisivo, se la strada di un rinnovo non sembra percorribile non è da escludere che la Fiorentina decida comunque di tenere il difensore cercando piuttosto un’alternativa per il pacchetto dei centrali. Si valutano infatti le candidature di Federico Fazio (33) in uscita dalla Roma e Kevin Bonifazi (24) della Spal, oltre a un’alternativa per la fascia sinistra da alternare a Biraghi. Il resto del mercato verrà poi seguito giorno per giorno, incluse situazioni in evoluzione come nel caso di Pulgar per il quale sarebbero arrivati interessamenti dall’Inghilterra. Nei piani non c’è la cessione del cileno, ma di fronte a cambi di scenari tipici del mercato tornerebbe di moda persino Torreira. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

CORFIO, CHIESA, O ARRIVA LA GIUSTA OFFERTA CASH O CON CONTROPARTITE O RINNOVERÀ CON LA FIORENTINA