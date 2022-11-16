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Milenkovic fa arrabbiare: "Vlahovic ci manca a Firenze ma ha fatto bene a fare un salto di carriera"

Milenkovic ha parlato dal ritiro della Serbia anche della sua Fiorentina e dei connazionali che ha in squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2022 13:17
Milenkovic fa arrabbiare: "Vlahovic ci manca a Firenze ma ha fatto bene a fare un salto di carriera" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al portale serbo Sportal.rs ha parlato il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Queste le sue parole: “Ho detto ai brasiliani che forse vinceranno il mondiale, ma sicuramente non la prima partita che sarà per l’appunto Brasile-Serbia. Fiorentina? Con Luka e Aleksa è difficile separarci. Per colpa nostra parlano serbo anche gli italiani. Ci manca Vlahovic a Firenze. Siamo stati compagni di stanza nel Partizan e nella Fiorentina, ma ha fatto bene  a dare una svolta alla sua carriera”.

REPUBBLICA PARLA DI KOAUME' E DEL SUO EVENTUALE RINNOVO 

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