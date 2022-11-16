Repubblica, Kouamè è la sorpresa di questa Fiorentina, la società è al lavoro per il rinnovo

Kouamè è stato il grande protagonista della prima parte del campionato viola, la società lavora già al rinnovo

Repubblica, racconta che la sorpresa in positivo di questa prima parte di stagione in casa Fiorentina è stata senza alcun dubbio Christian Kouamè. Italiano ha capito subito quali potessero essere le qualità dell'ivoriano e, guardando al suo parco attaccanti, ha intuito che potesse unico nel suo genere per situazioni di gioco, movimenti, caratteristiche tecniche e prospettive. Kouamè si è messo totalmente a disposizione, ha lavorato con impegno e si è sacrificato per la causa. Italiano l'ha utilizzato un po’ ovunque: a destra, a sinistra e in coppia con un'altra punta. Kouamè dovrà migliorare è nell'essere più concreto sotto porta, visto che di occasioni, sul campo, ne ha avute. Intanto fuori dal campo spetterà alla dirigenza trovare l’accordo per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2024.

SIRIGU RICORDA ASTORI

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