Milenkovic, che intrigo! Pioli lo vuole al Milan a tutti i costi ma Iachini vuole tenerselo stretto

Un vero e proprio intrigo quello che si sta creando intorno a Nikola Milenkovic. Il serbo è seguito dal Milan, Pioli l’ha espressamente chiesto ai dirigenti rossoneri. L’addio ai viola però non è così scontato. Iachini non vuole rinunciare ad uno dei suoi miglior difensori, farà di tutto per tenerselo. Ha chiesto espressamente di mantenere l’intera difesa, Milenkovic ovviamente è quello fondamentale per tenere gli equilibri. Ha segnato addirittura cinque reti questa stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

