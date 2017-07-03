Mihajlovic: "Lo dico per esperienza, a Firenze i tifosi chiedono tanto ma i Della Valle sono da tenere stretti"
Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di Firenze e della Fiorentina alla Gazzetta dello Sport: "Do un consiglio ai tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2017 10:50
Sinisa Mihajlovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, nella sue parole anche un riferimento alla Fiorentina, queste le parole dell'allenatore del Torino: “La Fiorentina ha un ambiente molto esigente lo so per esperienza. Non entro in casa altrui, ma chi ha i Della Valle dovrebbe tenerseli stretti”.