Mihajlovic: "Lo dico per esperienza, a Firenze i tifosi chiedono tanto ma i Della Valle sono da tenere stretti"

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di Firenze e della Fiorentina alla Gazzetta dello Sport: "Do un consiglio ai tifosi viola

Sinisa Mihajlovic ha parlato alla Gazzetta dello Sport, nella sue parole anche un riferimento alla Fiorentina, queste le parole dell'allenatore del Torino: “La Fiorentina ha un ambiente molto esigente lo so per esperienza. Non entro in casa altrui, ma chi ha i Della Valle dovrebbe tenerseli stretti”.