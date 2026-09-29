Messi saluta l'Argentina, Orlando lancia Mastantuono: "Ha qualcosa in più di Nico Paz"

L'ex viola ha analizzato la possibile successione del fuoriclasse argentino, indicando nel talento viola una qualità decisiva negli ultimi metri

Il futuro della maglia numero 10 dell’Argentina è destinato a diventare uno dei temi più discussi in vista dell’addio di Leo Messi alla Selección. Il fuoriclasse argentino si avvicina infatti alle ultime apparizioni con l’Albiceleste e inevitabilmente si apre il dibattito su chi potrà raccoglierne l’eredità.

Tra i giovani talenti indicati per occupare un giorno quel ruolo c’è anche Franco Mastantuono, attaccante della Fiorentina, che secondo il dibattito sviluppatosi in Argentina si contende idealmente la prestigiosa maglia con Nico Paz.

A intervenire sulla questione è stato Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, che ai microfoni di TMW Radio ha evidenziato soprattutto la personalità necessaria per indossare una maglia dal peso enorme come quella appartenuta a Messi.

"Credo che sia talmente pesante quella maglia che devi avere personalità fuori dal comune. Per caratteristiche dico Mastantuono, che ha qualcosa in più rispetto a Nico Paz in questo. Paz è più completo, ma negli ultimi 30 metri vedo Mastantuono".

La successione di Messi, naturalmente, non sarà una questione limitata alla semplice assegnazione di un numero di maglia. La vera sfida sarà trovare il giocatore capace di raccogliere almeno in parte l'enorme responsabilità tecnica e simbolica lasciata dal capitano dell'Argentina.